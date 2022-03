TVI revela novas apresentadoras dos “Extras” e “Diários” do “Big Brother”

A TVI revelou, durante a manhã desta quarta-feira, 8 de setembro, no “Dois às 10”, as novas apresentadoras do universo “Big Brother”.

Mafalda Castro esteve como convidada no programa das manhãs da estação de Queluz de Baixo para falar sobre a apresentação dos diários do “BB”. Durante a conversa, o canal revelou duas novidades.

Helena Coelho vai fazer dupla com a também locutora da rádio Mega Hits nos diários. Por sua vez, os “Extra” do “Big Brother” vão estar à responsabilidade de Alice Alves.

O “reality show” estreia-se a 12 de setembro, no próximo domingo, na TVI. Até ao momento, a estação privada optou por não revelar quem são os apresentadores desta nova edição.