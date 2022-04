TVI apresenta novo estúdio do “Jornal das 8” [foto]

TVI apresentou, este domingo, o novo estúdio do “Jornal das 8”, com tons azuis e vermelhos, que passa a utilizar o novo logótipo “J8”.

Começou a mudança há tanto anunciada pelo canal. O arranque foi dado no “Jornal das 8”, com a condução em simultâneo dos jornalistas Pedro Moutinho, nova cara do canal, e José Alberto Carvalho.

O novo estúdio do espaço informativo do quarto canal foi idealizado pela equipa de criativos da estação de Queluz de Baixo. E, ainda, houve mudanças no local de trabalho dos jornalistas.

Além do novo estúdio, foi apresentado a nova rubrica do “J8” intitulada “A Meu Ver”, com Miguel Sousa Tavares. Neste formato, que será transmitido às segundas-feiras, o também escritor vai abordar os diversos assuntos do país.