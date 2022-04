TVI prepara emissão especial antes da estreia do “Big Brother Famosos”

A estação de Queluz de Baixo anunciou a “TVI COMVIDA” para este domingo, 2 de janeiro. Trata-se de uma emissão especial que antecede a estreia do “Big Brother Famosos”.

Ao longo da transmissão, o público vai assistir a famosos que apareceram no pequeno ecrã nos últimos 20 anos, tal como informou a TVI num comunicado enviado às redações.

“Ainda se lembra da primeira vez que viu as suas figuras públicas favoritas como sempre desejou vê-las? Foi há duas décadas que as desafiamos para o primeiro ‘Big Brother Famosos’ e a deixar-se ‘vigiar’ sem filtros, sem palco e sem guião. Outras aventuras se seguiram: dezenas de concorrentes deixaram-se ver 24 horas por dia, formaram-se academias, trabalharam na quinta, foram disciplinados ao estilo militar, brilharam no circo e perderam-se em tribos longínquas”, pode ler-se na nota da estação.

Iva Domingues, Mafalda Castro, Maria Botelho Moniz, Marisa Cruz, Rúben Rua e Sara Sousa Pinto vão conduzir a emissão a partir da “casa onde tudo começou” para recordar as histórias de ex-concorrentes da “Quinta das Celebridades”, do “Circo das Celebridades”, do “Perdidos na Tribo”, da “1ª Companhia”, do “Big Brother VIP” e “Big Brother Famosos”.