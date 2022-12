TVI prepara emissão solidária com o regresso de “Há Festa no Hospital”

A TVI prepara uma emissão solidária para a próxima segunda-feira, 12 de dezembro, com o regresso de “Há Festa no Hospital”, em direto do Hospital de Dona Estefânia.

A transmissão desde a unidade de saúde vai ser conduzida por Iva Domingues, Nuno Eiró, Sara Sousa Pinto, Mafalda Castro, Ruben Rua, Maria Cerqueira Gomes, Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz e Manuel Luis Goucha.

Também a diretora de Entretimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, vai fazer parte do elenco de apresentadores de “Há Natal no Hospital”, que será emitido entre as 10h00 e as 20h00.

O público vai poder contribuir através de uma linha solidária da estação de Queluz de Baixo. O valor angariado reverterá para a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) do Hospital de Dona Estefânia.