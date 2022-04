TVI prepara gala especial de “Big Brother Famosos” com Bruno de Carvalho

A TVI está a preparar uma gala especial para este sábado, 9 de abril, que vai contar com a presença dos ex-concorrentes Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

Cristina Ferreira vai conduzir uma emissão este sábado à noite, durante a qual um dos nomeados será expulso. Os nomeados são: Marie, Fernando Semedo, Nuno Graciano e Miguel.

De seguida, vão existir novas nomeações para a gala habitual de domingo do “Big Brother Famosos” (TVI), em que vai existir uma nova expulsão.

Além de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, que estão noivos, também Jorge Guerreiro vai marcar presença. Lembre-se que o cantor terminou em segundo lugar da edição anterior do “reality show”. O grande vencedor foi Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha dos D.A.M.A.

A TVI transmite esta gala no dia em que a “rival” SIC estreia na antena o concurso musical “Ídolos”, sete anos depois do último programa. Desta vez, o formato conta com Sara Matos como apresentadora.