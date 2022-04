TVI prepara programação especial com “Super Fim de Semana”

A TVI preparou uma programação especial para este fim de semana com muita música, informação e atualidade.

Neste “Super Fim de Semana”, a primeira novidade surge com o novo horário do programa “VivaVida”, que poderá ser visto no sábado antes do “Jornal da Uma”, que conta com Gisela João e Aurea como convidadas principais.

Ao longo do formato, vão ser transmitidas as reportagens sobre os bastidores da nova novela “Festa é Festa” e do concurso “All Together Now”.

O “Jornal da Uma” será conduzido a partir de Lisboa por Rita Rodrigues, que estará no topo do MAAT, e no Porto por João Fernando Ramos, na Praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia.

Ao início da tarde, o programa de entrevistas “Conta-me”, de Manuel Luís Goucha, terá como convidada Maria Rueff. De seguida, Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua apresentam o “Em Família” que começa mais cedo e só termina às 20h00.

Entre os diversos convidados, a dupla de apresentadores vai receber quatro concorrentes do “All Together Now” e alguns jurados, ex-concorrentes da “Casa dos Segredos”, o chef Diogo Rocha e, ainda, a atriz Joana de Verona, que reforçou o elenco da novela “Bem me Quer”.

À noite, Teresa Guilherme e Cláudio Ramos conduzem mais uma Gala do “Big Brother – Duplo Impacto”.

Por sua vez, no domingo, após a transmissão da Missa, a Informação TVI terá uma emissão especial dedicada aos oito anos de pontífice do Papa Francisco, moderada pelo jornalista Joaquim Franco. O “Jornal da Uma”, que terá o mesmo formato do dia anterior, mas com João Fernando Ramos, em direto, da Praia da Foz.

Segue-se o programa “Somos Portugal” com Iva Domingues, Mónica Jardim, Marisa Cruz, Ben e Santiago Lagoá como anfitriões de uma festa dedicada aos animais. Após o “Jornal das 8”, vai para o ar um novo episódio de “All Together Now” e logo depois “Big Brother – Duplo Impacto Extra de Domingo”.