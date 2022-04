TVI partilha primeira imagem do novo programa das manhãs de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz

A TVI mostrou a primeira imagem do programa “2 às Dez”, o novo formato das manhãs que vai ser apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Aí está a primeira imagem do programa que vai substituir, a partir do início de janeiro, o “Você na TV!” nas manhãs da TVI: “Dois às 10”, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, já tem imagem e os apresentadores mostram-se entusiasmados na promoção.

Maria Botelho Moniz garante que a dupla vai estar em casa de Cristiano Ronaldo – e imita mesmo a celebração do “internacional” português cada vez que marca um golo -, mas fica por perceber se é verdade ou não, dado o ar desconfiado do futuro companheiro de estúdio: “Alguém tirou a febre à rapariga?”

Recorde-se que Manuel Luís Goucha está a despedir-se este mês do “Você na TV!” e está a apresentar as últimas semanas do programa ao lado de algumas das caras mais conhecidas da TVI.