TVI, Rádio Comercial e Galp unem sinergias na luta contra a Covid-19 no interior de Portugal e cabe à GlobalSport toda a operação da ação.

O Camião da Esperança parte no dia 18 de abril para vários municípios do interior do país, com o objetivo de informar e rastrear comunidades com problemas de mobilidade, contribuindo assim, para minimizar o impacto da pandemia em Portugal.

­Este projeto conta com uma viatura caracterizada e totalmente equipada que irá percorrer a cada dia, uma cidade ou vila do interior, com uma equipa especializada e preparada para informar, aconselhar e testar os habitantes desses territórios.

A coordenação protocolar desta ação está a cargo da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, e os testes serão comparticipados pelos Municípios, que definem em conjunto com a Autoridade de Saúde as prioridades a rastrear.

A equipa é constituída por médicos, enfermeiros, técnicos administrativos e a viatura estará equipada com todo o material médico-cirúrgico necessário, de modo a que se realizem dezenas de testes diários, na expectativa da divulgação de resultados entre 48 a 72 horas.

TVI, Rádio Comercial, Galp, KPMG, Unilabs, Mundipharma, Planetiers World Gathering e GlobalSport são o grupo de marcas portuguesas que juntaram esforços para intensificar a luta contra o coronavírus.