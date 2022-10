TVI reage às buscas na empresa de audiências GfK

A TVI acabou de reagir às buscas da PJ na empresa de audiências GfK, que tiveram início na manhã desta terça-feira.

Depois de ficar a saber das buscas à empresa que mede as audiências em Portugal, a TVI emitiu um comunicado.

“Tendo a TVI tomado conhecimento de que a Polícia Judiciária está a investigar a empresa atualmente responsável pela medição das audiências, gostaríamos de informar que envidaremos todos os esforços para que quaisquer dúvidas sobre a fiabilidade dos processos de medição de audiências sejam rapidamente esclarecidas, para que a publicidade continue a cumprir com eficácia o seu importante papel no funcionamento da sociedade Portuguesa”.

“É do interesse da TVI e dos demais operadores que o negócio da publicidade, principal fonte de financiamento do setor da comunicação social, seja credível aos olhos de todos”, acrescenta a missiva do canal dirigido por José Eduardo Moniz.

“A TVI tem contribuído ativamente para a credibilidade e transparência do processo de medição de audiências, peça central do negócio da publicidade, e continuará a fazê-lo no âmbito da CAEM – Comissão de Análise de Estudos de Meios”.