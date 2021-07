TVI regressa às vitórias no domingo e bate a SIC

A estação de Queluz de Baixo regressou ontem às vitórias com uma quota de 18.3 por cento de “share”. “Brilharam” três programas.

Os resultados do “Big Brother 2020”, “Somos Portugal” e “Pesadelo na Cozinha” contribuíram para o regresso da TVI à liderança ao domingo, com 18.3 por cento de “share”, mais uma… décima que a SIC, com 18,2.

Ontem o “Big Brother” teve o melhor resultado desde a sua estreia com mais de 1 milhão e 100 mil espectadores a que correspondeu uma quota de 26.5 por cento de “share”, tendo tido mais 35 por cento de audiência que o seu concorrente mais direto.

No principal “target” comercial ABCD 15/54 o “Big Brother” conseguiu que a distância fosse ainda maior, tendo tido mais 50 por cento de audiência que a SIC. Neste “target” o programa apresentado por Cláudio Ramos fechou com uma quota de 24.9 por cento contra 16 por cento da SIC.

Destaque também para a tarde que conquistou a liderança, primeiro com o “Somos Portugal”, com uma audiência média de 545 mil espectadores a que correspondeu uma quota de 16.3 por cento e “Pesadelo na Cozinha”, visto por 700 mil espectadores a que correspondeu uma quota de 18.8 por cento.