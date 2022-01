TVI revela alteração nos diários de “O Amor Acontece”

A TVI revelou, esta terça-feira, 20 de julho, que os diários de “O Amor Acontece” vão passar a ter uma emissão televisiva de duas horas.

A estação de Queluz de Baixo anunciou, através de um comunicado, que o espaço de análise a tudo o que se passa dentro do “reality show”, que é conduzido por Mafalda Castro, vai deixar de ter uma hora.

A partir de 2 de agosto, o programa terá duas horas de transmissão (18h-20h), na qual marcam presença os comentadores: Luísa Castel-Branco, Gilmário Vemba, Joana Albuquerque, Flávio Furtado, Andreia Filipe, Laura Braz e Susana Dias Ramos.

“O Amor Acontece” é conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira. Lembre-se que o formato estreou-se na TVI a 4 de julho.

No programa de encontros, quatro casais procuram o amor em locais idílicos: um moinho, isolado no alto da montanha, com uma piscina redonda; uma casa rodeada de animais, no meio do Alentejo, com uma varanda e jacuzzi para relaxar ao pôr-do-sol; um chalé para as noites frias e uma casa, completamente isolada, numa praia secreta.