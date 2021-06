TVI revela história de um amor sem fim

TVI lança minissérie documental de Alexandra Borges sobre caso único em Portugal e raro na Europa.

Não é uma história trágica, é uma história de amor contada na primeira pessoa. Um amor raro, sem fim, daqueles à primeira vista que inspiram os melhores argumentos de filmes.

Ângela tinha 30 anos, Hugo apenas 28 quando as suas vidas se cruzaram. De uma paixão fugaz a um amor para sempre, o tempo foi curto e os planos, esses, inúmeros: o casamento, os filhos, as viagens. Porém, o tanto transformou-se em nada, no dia em que Hugo morreu. Hoje, com apenas 32 anos, Ângela torna pública a sua luta, numa corrida contra o tempo, para cumprir a última, e a grande promessa que fez ao marido: dar-lhe um filho.

O especial Alexandra Borges – “Amor sem fim” – é uma minissérie documental de quatro episódios da autoria do jornalista Emanuel Monteiro, que promete surpreender Portugal do primeiro ao último minuto, num enredo imprevisível, apaixonante e repleto de mistério, onde nada é o que parece.

Os episódios serão emitidos entre 3 e 6 de fevereiro, de segunda a quinta-feira, no programa Alexandra Borges, na TVI.