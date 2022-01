TVI transmite celebrações de outubro no Santuário de Fátima

A TVI está a preparar uma grande operação de cobertura informativa, coordenada por Joaquim Franco, para acompanhar os milhares de fiéis que visitam o Santuário de Fátima nos dias 12 e 13 de outubro.

Com diretos e reportagens ao longo dos dias, a TVI vai acompanhar os principais momentos da Peregrinação. Através da presença de 40 grupos internacionais de peregrinos que vão participar nas cerimónias, o Santuário começa assim a regressar de forma gradual à normalidade.

Com três equipas de reportagem no terreno, os jornalistas Joaquim Franco, Margarida Martins e Andreia Figueiroa vão assegurar a cobertura televisiva, com vários diretos e reportagens.

Na noite desta terça-feira, dia 12, os espetadores vão assistir à reportagem em direto durante a Procissão das Velas, na TVI24.

No dia 13, a TVI estará em direto no local, com emissão a partir das 10.00 H. Os espetadores da TVI vão poder ver a celebração da missa, com a Palavra ao Doente e a Procissão do Adeus.