TVI vai transmitir encontros de futebol do Europeu de 2020

A TVI chegou a acordo com a Sport TV, detentora dos direitos da prova em Portugal, para a transmissão dos jogos de futebol do Europeu 2020.

É a notícia do dia no universo televisivo: a estação de Queluz de Baixo garantiu a emissão de 22 jogos do Euro 2020, incluindo os de Portugal, a primeira partida e a final da competição.

A 16.º edição da prova organizada pela UEFA vai acontecer em 12 cidades diferentes (12 países) e decorre entre 12 de junho e 12 de julho.

Portugal faz parte do grupo F composto pela Alemanha, França e outra seleção que será apurada através do play-off. Recorde-se que a Seleção Nacional é a campeã em título depois de ter vencido o Euro 2016.

