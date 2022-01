TVI24 aposta em novo programa de Desporto: “A Equipa” estreia-se segunda-feira

Com estreia marcada para o próximo dia 21 de setembro, “A Equipa” é o novo programa de Desporto da TVI24. Para ver todas as segundas-feiras, às 22H00.

Joaquim Sousa Martins é o anfitrião deste programa, que reúne em estúdio os comentadores Rui Pedro Braz, Cândido Costa e Manuel Cajuda e um convidado diferente todas as semanas.

“A Equipa” contará também com a participação de vários jornalistas de diferentes partes do mundo, que poderão juntar-se à emissão via Skype, para comentar os vários campeonatos internacionais (por exemplo: italiano, espanhol, brasileiro, entre outros).

Neste programa semanal, também os craques mundiais se irão juntar à conversa, com interação direta nas redes sociais.