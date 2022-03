Últimas representações de “O Jardim das Cerejeiras” na Amadora

Produzido pelo Teatro dos Aloés, “O Jardim das Cerejeiras” assinala as suas últimas representações no espaço Recreios da Amadora.

São as últimas exibições. O espaço Recreios da Amadora recebe os últimos dias de “O Jardim das Cerejeiras”, uma obra do escritor russo Anton Tchekhov produzido pelo Teatro dos Aloés e com as atuações de André Nunes, Anna Eremin, Carlos Alvarez ou Marques D’Arede. A encenação é de José Peixoto e a tradução de António Pescada.

Trata-se da época de transição do Século XIX para o Século XX num contexto histórico no qual a Rússia sofre as consequências sociais, do impacto não muito distante, da abolição da servidão.

André Nunes, um dos intérpretes, apelou à ida ao teatro e lembrou que a peça esta em cena nos últimos dias. “Abrimos dia 1 e 3, quarta-feira e sexta pelas 21.00 H”.