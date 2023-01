Último dia para ver “Um Amor de Família” no Porto

A peça “Um Amor de Família”, protagonizada por Sofia Alves e encenada por Celso Cleto, despede-se hoje do Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Sofia Alves, João de Carvalho, Diogo Lopes e Diana Marquês Guerra despedem-se hoje do Teatro Sá da Bandeira, no Porto, com a peça “Um Amor de Família”, encenada por Celso Cleto.

A peça esteve em exibição desde a passada sexta-feira e exibe-se hoje, pela última vez, na conhecida sala da Baixa portuense.

Recorde-se que Sofia Alves pode ainda ser vista todas as noites na SIC na novela “Sangue Oculto”.

“E a beleza desta sala de espetáculos?! Quase, quase a subir panos para mais “Um Amor de Família”. Que bom que é estar nesta linda cidade do Porto”, escreveu Diana Marquês Guerra nas redes sociais.