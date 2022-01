Um susto para o ex-apresentador: Carlos Cruz sofre AVC

Carlos Cruz sofreu, recentemente, um acidente vascular cerebral e encontra-se fora de perigo.

O ex-apresentador, de 77 anos, sentiu-se mal há alguns dias e ligou à filha mais velha, Marta, que o levou para o hospital, de acordo com a revista “Nova Gente”. Após alguns dias internado “a ser vigiado”, Carlos Cruz encontra-se, atualmente, fora de perigo.

Segundo a mesma publicação, o comunicador está a recuperar em casa visto que, devido à rápida atuação da filha e aos posteriores cuidados médicos, saiu ileso e sem sequelas.

Nos últimos anos, foram vários os problemas de saúde de Carlos Cruz. No início de 2018, foi submetido a uma cirurgia devido a um tumor no fígado.

Marta Cruz recordou, em novembro, o seu passado conturbado após o pai ter sido detido e acusado de pedofilia no âmbito do “processo Casa Pia”, em 2003. Em entrevista com a apresentadora Fátima Lopes, no programa da TVI “A Tarde é Sua”, a filha de Carlos Cruz revelou que, com apenas 18 anos, tornou-se dependente de drogas e álcool.

