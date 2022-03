Um “padre gostoso”, um jogador do Sporting e um cenário majestoso: a estreia do “All Together Now”

O novo programa de talentos da televisão portuguesa estreou-se este domingo à noite na TVI: o cenário do “All Together Now” é grandioso e Cristina Ferreira não brilha, desta vez, sozinha… porque os olhares estão virados para os 100 jurados.

Uma Altice Arena, a maior sala de espetáculos do país, que junta 100 jurados no mesmo espaço – a Sala Tejo -, podia resultar num formato impressionante de televisão ou numa confusão lá para casa e, depois da estreia na TVI, neste domingo, dia 7, conclui-se que, no mínimo, o “All Together Now” mostrou ter condições para agarrar os telespetadores.

No centro do palco estão os concorrentes, cantores, que esperam atingir, numa primeira fase, as semifinais e, para isso, têm de reunir o maior número possível de votos dos jurados: há 100 figuras do mundo da televisão e do espetáculo a ver e, com uma interessante escolha de cores nos “leds” – vermelho não passa e dourado segue em frente -, são as outras figuras da noite: porque vibram com as atuações, comentam, sorriem, emocionam-se e, até, interagem com os concorrentes e alinham em canções, impulsionadas pela orquestra ao vivo.

Na primeira gala já sobressaiu a presidente do júri, Gisela João, que se mostrou “chorona” em quase todas as atuações e ficou mesmo a sensação que deu luz… dourada a todas. Foi a cantora que protagonizou um dos momentos divertidos da noite ao chamar “gostoso” ao padre que integra os jurados.

O serão de domingo começou com Cristina Ferreira a cantar “Somebody to Love”, dos Queen, e com a participação especial do médio do Sporting que dá nas vistas na I Liga: João Palhinha. O jogador dos “leões” gravou um vídeo para apoiar a namorada, Patrícia Palhares que, ao lado da ucraniana Natalya Stepensky, é já uma das semifinaistas.

Entre o painel de jurados destacaram-se Rita Pereira, Cláudio Ramos – que demorou a mostrar o dourado aos concorrentes -, Berg, Fernanda Serrano, Pedro Teixeira ou Vera Fernandes. A animadora da Rádio Comercial consegue a proeza de estar em dois canais ao domingo: à noite na TVI (o programa é gravado) e nas tardes da RTP1, ao lado de João Paulo Rodrigues, no “Hoje É Domingo”.

Quanto a Cristina Ferreira não é, desta vez, o centro das atenções. Está no programa para apresentar e apoiar os concorrentes, as câmaras captam as suas reações ao longo das músicas e, no início do “All Together Now”, pediu a “benção” ao padre residente. As audiências que vão sair na manhã desta segunda-feira vão confirmar se as “preces” da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI foram ouvidas…