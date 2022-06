“Uma Canção para Ti” vai percorrer o país a dar música aos portugueses

A poucos dias da estreia, no início da próxima semana, o “talent show” da TVI “Uma Canção para Ti” vai fazer uma digressão pelo país.

Com estreia marcada para o dia 13 de junho na TVI, o formato “Uma Canção Para Ti” vai sair do estúdio para a estrada: de 13 a 19 de junho, uma caravana do programa vai passar pelas principais capitais de distrito com o objetivo de colocar todos os portugueses a cantar.

“Vai poder ouvir as músicas portuguesas mais emblemáticas, as suas favoritas e todas as que pedir para ouvir. Mas não é só: porque não subir ao palco e cantar? É este o desafio que vai ser lançado ao público nas várias cidades, de norte a sul do país”, refere a TVI, em comunicado.