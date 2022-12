Uma desistência e nova expulsão: tudo sobre a gala do “Big Brother 2022”

A noite deste domingo, 11 de dezembro, ficou marcada no “Big Brother” (TVI) pela desistência de Patrícia Silva e a expulsão de Bernardo Ribeiro.

A gala apresentada por Cristina Ferreira começou com a desistência de Patrícia Silva. A ex-concorrente mostrou-se cansada das discussões com o jogador Miguel Vicente e decidiu sair da competição.

“Já estava muito mau para mim. Não me arrependo de nada”, disse, à TVI.

Lembre-se que a primeira desistência do formato foi Rúben da Cruz. O DJ e empresário saiu do programa, assumindo que estava com muitas saudades do filho, Salvador.

Mais tarde, na gala, Bernardo Ribeiro foi o grande expulso entre os nomeados, num confronto com Diogo. “Já estava à espera de sair. Sabia que ia ser entre mim e o Diogo”, desabafou o ex-participante.

Em risco de serem expulsos na próxima gala do “reality show” da estação de Queluz de Baixo estão os concorrentes Bárbara Parada, Miguel Vicente, Miro Vemba e Sónia Pinho.