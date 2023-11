Uma paixão que não acaba: veja os melhores amigos de quatro patas dos famosos

Os animais são os melhores amigos do homem. Veja aqui os famosos que são apaixonados pelos seus companheiros.

Seja um cão, um gato, um passarinho, ou a quinta inteira – como é o caso de João Baião – várias são as celebridades que gostam de ter companheiros de quatro patas. Os animais são os melhores amigos do homem e há famosos que podem comprová-lo, ao encher as redes sociais com imagens.

Manuel Luís Goucha é conhecido por ter ao seu lado os seus gatos. Contudo, o apresentador tem um novo integrante da família: um cãozinho Border Collie. “‘Bago’, o novo habitante do monte. Com um olho de cada cor”, escreveu o rosto da TVI no perfil de Instagram.

João Baião é grande adepto dos animais, mostrando diversas vezes a expansão da família, com o nascimento de diferentes espécies. Cães, pássaros, alpacas, póneis, a lista não acaba. A fotografia mais recente do apresentador é com os suricatas Suzete e Sebastião.

Mafalda Castro não é a dona de vários animais, como os apresentadores, mas mantém como sua companheira Amélia, a sua gata de pelo cinza, geralmente tratada por “Melinha”.

Ana Guiomar e Diogo Valsassina são “pais” de dois “bulldogs” franceses, Trekkie e Leia, e várias vezes partilham fotos com os “filhos”.

José Carlos Malato também é um “pai” babado. Marilú e Cajó marcam presença várias vezes nas redes sociais do apresentador, que faz questão de mostrar registos dos dois cães.