Unidos na dor: David e Mickael Carreira juntos na terra do pai

David e Mickael Carreira voltaram a juntar-se, desta vez em Armadouro, terra natal de Tony Carreira. Irmãos continuam a sofrer pela morte de Sara Carreira.

Juntos na dor e na terra do pai. David e Mickael Carreira rumaram a norte aproveitaram a ocasião para estar juntos em Armadouro (terra de Tony Carreira) e na Pampilhosa.

“Foi tão bom poder estar no Armadouro e na Pampilhosa contigo. Foram muitas recordações que nos surgiram”, escreveu o irmão mais novo no perfil de Instagram, que se tem apoiado em Mickael numa altura em que ambos ainda choram a morte de Sara Carreira, num acidente de viação, em dezembro do ano passado.

“De volta às origens. Já tinha saudades de estar no Armadouro, na Pampilhosa da Serra, nas margens da barragem de Santa Luzia, foi bom relembrar a minha infância com o meu irmão”, escreveu Mickael Carreira nas redes sociais.

Há poucos dias ficou a saber-se que o concerto de Tony Carreira em França foi adiado para o início do próximo ano.