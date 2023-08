Unidos na Fé: Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues foram ver o Papa

Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira estiveram na manhã deste domingo no Parque Tejo, em Lisboa, a assistir ao final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O casal Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues esteve na manhã deste domingo no Parque Tejo, em Lisboa. O diretor de Programas da SIC e a apresentadora do terceiro canal assitiram à chegada do Papa Francisco para o encerramento da JMJ.

“Acredito! Acredito numa força maior, que nos move, que dá mais sentido ao que nos rodeia, que me faz crer que os acasos talvez não o sejam, que faz a alma ganhar imensidão. E gosto de acreditar”, disse Andreia Rodrigues.

“Sou baptizada mas não fiz catequese, não tenho o crisma, não vou à missa, mas tenho fé. Fé. A fé que nos move, fé no amanhã, nos nossos filhos, num mundo mais justo. Fé nas mulheres e homens que de alguma forma tocam na vida dos que os rodeiam e a transformam. A fé tem a cor da esperança”.

“Apazigua-nos e inquieta-nos na esperança de que o amanhã seja ainda melhor. O Papa Francisco reforça esta fé, não na doutrina, mas nos valores certos e essenciais, no mais básico do ser, fé no amor, o amor uns pelos outros, por nós e pelo que nos rodeia, esta força que será sempre a mais poderosa, fundamental, unificadora e transformadora”, acrescentou a apresentadora.

“Hoje foi um dia especial para mim, aqui. A aura que aqui se sente é realmente mágica. Há alegria e paz, uma paz que é tão necessária no mundo. Estes dias têm sido cheios de mensagens especiais e valiosas. Obrigada, Papa Francisco”, rematou Andreia Rodrigues.