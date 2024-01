“Vai onde te leva o coração”: Cristina terá ido de férias com o novo namorado

Depois de uma “escapadinha” ao Alentejo, Cristina Ferreira partiu de férias e, ao que tudo indica, com o novo namorado, João Monteiro.

A apresentadora da TVI partiu para férias algumas horas depois de ter apresentado o “Dança com as Estrelas”. Cristina Ferreira mostrou os minutos que antecederam um embarque no avião, com a frase “vai onde te leva o coração”.

Uma frase que indica que a também diretora de ficção e entretenimento da TVI terá viajado acompanhada do tenista João Monteiro, irmão do vencedor do último “Big Brother”, Francisco Monteiro, depois de uma “escapadinha” com o novo namorado há poucas semanas ao Alentejo.

Recorde-se que os dois estiveram, recentemente, num jantar com uma das melhores amigas da apresentadora, Catarina Duarte, na primeira imagem em que o novo casal aparece junto.