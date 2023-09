“Vai ou Racha”: Programa apresentado por Pedro Teixeira promete animar as noites de sábado

“Vai ou Racha”, concurso apresentado por Pedro Teixeira, vai animar as noites de sábado da TVI, com programas inéditos e especiais.

“Vai ou Racha” tem obtido boas audiências e cativado o público. Depois de ser exibido aos finais da tarde, de segunda a sexta-feira e, mais recentemente, aos domingos, o concurso irá passar agora para as noites de sábado.

A informação foi confirmada pela TVI: “O concurso apresentado por Pedro Teixeira, que se tornou num sucesso nas tardes, vai agora animar as noites de sábado do canal, com programas inéditos e especiais”, lê-se em comunicado.

Recorde-se que esta não é a única novidade da estação de Queluz de Baixo. A gala “Palácio das Estrelas” ficou marcada pelo regresso do “Dança com as Estrelas” e pela divulgação da data de estreia do “reboot” de “Morangos com Açúcar”.