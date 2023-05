“Vai ou Racha” vai ser exibido também ao domingo

O programa das tardes da TVI “Vai ou Racha”, apresentado por Pedro Teixeira, vai ser também exibido pelo quarto canal aos domingos.

A decisão está tomada, depois das excelentes audiências do “Vai ao Racha”, que, não raras vezes, “mordem os calcanhares” a “O Preço Certo” nas tardes televisivas: o programa de Pedro Teixeira vai passar, também, a ser exibido ao domingo.

A decisão da equipa de Ficção e Entretenimento liderada por Cristina Ferreira na TVI reconhece, desta forma, o empenho – e, sobretudo, os resultados – de Pedro Teixeira, que se desdobra ainda na representação com o seu “Tomé” da novela da noite “Festa é Festa” e ainda vai gravar a nova série dos “Morangos com Açúcar”.

Sobre o confronto com Fernando Mendes e “O Preço Certo”, na RTP1, Pedro Teixeira disse à N-TV no dia da apresentação do seu programa: “Estamos preparados para fazer um grande programa e já não é a primeira vez que enfrentamos o Fernando Mendes. A TVI fá-lo todos os dias. São bons dois programas para aquele horário e o público decide o que vai ver. Nós só temos de fazer o nosso muito bem feito neste programa alegre e para a família”.