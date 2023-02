“Vale Tudo”: Manzarra e Ljubomir beijam-se na boca

“Vale Tudo”… pelas audiências: com a TVI e a SIC a disputarem a vitória em fevereiro, João Manzarra e Ljubomir Stanisic beijaram-se no concurso do terceiro canal.

O vencedor televisivo do mês de fevereiro ainda é uma incógnita, com TVI e SIC lado a lado e, em dia de estreia de “O Triângulo”, com Cristina Ferreira, no quarto canal, Daniel Oliveira apostou tudo, à mesma hora, no “Vale Tudo”… e até João Manzarra e Ljubomir Stanisic se beijaram na boca.

A imagem viralizou nas redes sociais, com o apresentador a comentar o momento ao lado do conhecido “chef”: “Ainda estou com sabor a Bósnia nos lábios”, brincou João Manzarra.

Muitos telespetadores não ficaram indiferentes ao momento protagonizado e defenderam que a edição deste domingo foi mesmo “o melhor programa de sempre”.