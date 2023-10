Vanessa Oliveira cai de forma “feia” e responsabiliza câmara municipal

Vanessa Oliveira sofreu uma queda aparatosa e decidiu responsabilizar uma câmara municipal pelo sucedido.

Com um ar abatido e cansado e o pé direito em descanso: é assim que a apresentadora da RTP1 Vanessa Oliveira surge numa recente fotografia do perfil de Instagram, depois de ter dado uma queda aparatosa.

“Não tenho dado muitas notícias, pois dei uma queda feia na quinta-feira e magoei-me no pé”, disse a comunicadora, citada pelo “site” “Selfie”.

Com o pé direito imobilizado, Vanessa Oliveira promete, agora, apurar as responsabilidades. “Vou responsabilizar a Câmara Municipal em questão pela má qualidade da via pública. Agora, é ter paciência, sofá e esperar não ter mais dores”, concluiu a apresentadora da estação pública.