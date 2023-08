Vasco Palmeirim celebra aniversário e recebe declaração de Nuno Markl

Vasco Palmeirim comemora esta terça-feira, dia 29 de agosto, o seu aniversário e Nuno Markl não deixou a data especial passar em branco.

Esta terça-feira, dia 29 de agosto, é dia de festa. Pelo menos, na casa de Vasco Palmeirim. O radialista comemora o seu aniversário e completa 44 anos. Quem não deixou passar a data em branco foi o seu amigo e colega de longa data Nuno Markl.

“Corria o ano de 2010 e eu estava junto ao berço do meu filho Pedro, um ano de idade. Estava a abrir o Facebook de uma rubrica de rádio que ainda não existia, mas estava quase a existir, chamada ‘Caderneta de Cromos’. Ao canto, numa janela de chat, surgia uma mensagem de um indivíduo que eu não conhecia e que eu não fazia ideia de que ia ser tão importante na minha vida. O indivíduo chamava-se Vasco Palmeirim e manifestava a sua alegria por irmos trabalhar juntos nas Manhãs da Comercial”, começou por escrever Markl, a contar como ele e Vasco se conheceram.

“Retribuí o entusiasmo, sabendo embora que trabalhar com alguém que não se conhece, num programa de rádio que pede cumplicidade e química entre as pessoas que o fazem, é coisa arriscada. Dias depois, acontecia essa magia rara: o Vasco e eu apanhámos os ritmos, os raciocínios, a personalidade um do outro como se fossemos amigos de infância. Diria que este processo demorou minutos. Isto não acontece muitas vezes na vida”, argumentou.

“Quando Vasco Palmeirim me apareceu no Facebook, durante aquela sesta do meu filho, sabia lá eu de tudo o que viria a acontecer. Às vezes gosto de imaginar que um viajante no tempo vai a estes momentos anunciar coisas. Coisas que vão desde ‘sabes que é este gajo que, finalmente, te vai ensinar a fazer um nó de gravata’ até ‘sabes que vais ser o padrinho do primeiro filho deste gajo’. Toda a gente devia ter um compincha deste calibre na sua existência – não só para se rir connosco e desfrutar de tudo o que a vida tem de maravilhoso, mas também para os momentos menos bons”, continuou. (…)

“O Vasco irrita-se com os amigos – e isto pode não parecer, mas é um elogio. Fala-vos um amigo do Vasco que já o fez perder a paciência algumas vezes e que sabe que algo de produtivo e bom surge sempre da descasca que ele dá”, acrescentou.

“Parabéns, Vasco”, terminou Nuno Markl, na dedicatória ao amigo e aniversariante, à qual juntou uma fotografia de ambos.