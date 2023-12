Vasco Palmeirim e Catarina Furtado voltam a estar juntos na gala de fim de ano do “The Voice”

Vasco Palmeirim e Catarina Furtado voltam a estar juntos no “The Voice”, na noite da passagem de ano da RTP1.

Está de regresso a dupla de apresentadores Vasco Palmeirim e Catarina Furtado. A gala do próximo domingo, dia 31, do “The Voice” promete ser especial, com as melhores vozes de miúdos e graúdos em competição no “Especial Passagem de Ano”, domingo, às 21.00 H, na RTP1.

Os mentores Marisa Liz, Bárbara Tinoco, Fernando Daniel e Carlão também vão subir ao palco para interpretar temas bem conhecidos do público. Além disso, também vão ser surpreendidos e terão de dar o seu melhor e adivinhar a quem correspondem as vozes secretas.

Nomes como Luís Trigacheiro, António Zambujo, Némanus e os HMB vão protagonizar atuações numa noite de festa que contará também com o talento dos ex-concorrentes Tiago Barbosa, Nicolas Alves, Madalena Castro, Lucas Machado, Dinis Reis, Bruno de Sousa, Maria Rocchi, Paulo Lapa, Catarina Archer, Wander Isaac, Noa Rangel, Maria Inês, Coastel, Pedro Gonçalves, Mia Benita, Leonor Sá Chaves, Francisco Santos, Rodrigo Oliveira, Jéssica Ângelo, Yasmin Alicia, Miguel Dias, Clara Gonzalez, Rebeca Reinaldo, Sérgio Martins, Martim d’Aires e Francisca Rodrigues.