Vasco Palmeirim eleito a figura pública que mais gera empatia no público

Vasco Palmeirim foi eleito a figura pública que mais empatia gera nas pessoas, segundo o estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, da Marktest. O radialista já agradeceu.

O locutor da Rádio Comercial recebeu a distinção este ano, ultrapassando o humorista Ricardo Araújo Pereira que tinha terminado em primeiro lugar desta lista nas últimas quatro edições.

Perante a atribuição deste título, o também apresentador da RTP fez questão de agradecer ao público, através do perfil de Instagram.

“Em·pa·ti·a (grego empátheia, -as, paixão). Nome feminino. Forma de identificação intelectual ou afectiva de um sujeito com uma pessoa, uma ideia ou uma coisa. Para aqueles que me apreciam como pessoa, ideia ou coisa… obrigado!” escreveu.

O restante “top 5” do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, levado a cabo pela Marktest, é composto por Ricardo Araújo Pereira, Cristiano Ronaldo, César Mourão e Daniela Ruah, respetivamente.