Vasco Palmeirim em “Alta Fidelidade” este sábado

O apresentador da RTP1 conduz mais um programa na estação e, depois do “Joker”, entrevista as estrelas do pop rock nacional em “Alta Fidelidade”, que se estreia hoje à noite.

Os “Xutos&Pontapés” são os primeiros convidados de Vasco Palmeirim este sábado, no programa “Alta Fidelidade”, que a RTP1 exibe em estreia a partir das 22.30 H. A ideia é conhecer os bastidores de alguns dos grandes temas intemporais de músicas e bandas.

O “Alta Fidelidade” já foi gravado há um ano, teve para ser exibido em abril, mas a pandemia adiou a estreia.

“Já foi gravado há algum tempo. Deu-me muito gozo fazer, porque junta a parte da música à conversa, além de que o estúdio onde foi gravado é mítico da música portuguesa, é o Estúdio 1 da Valentim de Carvalho, que recebeu a Amália, o António Variações, o Jorge Palma, os Xutos ou os GNR”, começa por referir Vasco Palmeirim, em entrevista à N-TV.

“Conseguimos ter muitas dessas pessoas a falar sobre elas e a tocar ao vivo, com convidados que fizeram versões da sua própria música”, acrescenta o também animador da Rádio Comercial.

“Alta Fidelidade” vai ter oito programas, cada um “com um convidado central, que traz a família, a banda e os amigos e vai tocar três canções ao vivo”. Ao artista da noite juntam-se mais três convidados musicais. “Há ali conteúdo maravilhoso e estou muito curioso, porque já passou um ano e já não me lembro de muita coisa, porque já foi a meio de 2019”, recorda Vasco Palmeirim.

Além dos “Xutos&Pontapés” o programa da RTP1 terá como convidados GNR, Trovante, José Cid, Sérgio Godinho, Paulo de Carvalho, Jorge Palma e Rui Veloso. “Não são nada maus”, brinca Vasco Palmeirim que, em antena, vai ainda estar com o “Joker” e, a partir de agosto, com a segunda temporada de “I Love Portugal”, ao lado de Filomena Cautela. “E depois férias em agosto”, diz, à despedida.