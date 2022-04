Vasco Palmeirim falha segunda gala do “The Voice”, na RTP1

Vasco Palmeirim não conseguiu estar presente na gala do “The Voice”, na RTP1, deste domingo, 2 de janeiro.

O apresentador, de 42 anos, recorreu ao seu perfil de Instagram para explicar o motivo da ausência. O comunicador encontra-se em isolamento profilático após um contacto de risco.

“Será esta a minha companhia hoje e nos próximos dias”, começou por escrever o também radialista.

“Infelizmente, estive em contacto com uma pessoa que testou positivo e não poderei ir hoje à segunda Gala do ‘The Voice Portugal’. Estarei em casa a ver tudo e convido-vos a fazer o mesmo e – muito importante! – liguem para salvar os vossos preferidos!” acrescentou.

“Será estranho não estar num domingo à noite com Catarina Furtado, com os mentores e com os concorrentes, mas estaremos em breve todos juntos novamente”, rematou Vasco Palmeirim.