Vasco Palmeirim faz pausa na televisão: “Vou descansar um bocadinho”

Vasco Palmeirim anunciou que vai fazer uma pausa na televisão para aproveitar para descansar “um bocadinho”. “Vou ter uma pausa que não é muito grande”, referiu.

O apresentador terminou, recentemente, mais uma edição do “The Voice Portugal”, ao lado da colega de ecrã Catarina Furtado. Por agora, o comunicador prepara-se para ficar longe da televisão e ficar a trabalhar na rádio com as “Manhãs da Comercial”.

“Vou descansar um bocadinho. Vou ter uma pausa que não é muito grande, mas já dará para isso. E vou aproveitar para ter ideias para a final do Festival da Canção”, disse, à revista “TV Mais”.

O comunicador e a RTP já gravaram episódios suficientes do concurso “Porquinho Mealheiro” para que o formato não seja prejudicado com o seu afastamento. “Estamos a gravar em catadupa”, frisou.

Vasco Palmeirim adiantou que o formato vai ficar sem estúdio, uma vez que as meias-finais do Festival RTP da Canção vão seu gravadas no mesmo local.