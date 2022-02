Veja como foi o “réveillon” da apresentadora Júlia Pinheiro

A apresentadora passou o ano ao lado do marido, o radialista Rui Pêgo, a quem apelidou de “príncipe”. Conheça o “réveillon” de Júlia Pinheiro.

Em casa, a cozinhar e na companhia do amor de uma vida: foi assim a passagem de ano da apresentadora Júlia Pinheiro, que partilhou o dia de festa com os milhares de seguidores no perfil de Instagram.

Bom Ano Novo! O nosso foi doméstico, simples e cozinhado por nós”, começou por escrever a comunicadora nas redes sociais.

“Está um frio quase nórdico. Frio de estalar e lareira. Feliz Ano Novo para todos”, desejou a apresentadora.