Vem aí a nova edição do “Big Brother Brasil”: estreia a 8 de janeiro

A contagem decrescente para o início do “Big Brother Brasil 24” já começou e a data de estreia já está marcada: 8 de janeiro.

No “Big Brother Brasil 24”, que estreia no próximo dia 8 de janeiro, haverá uma composição inédita entre os participantes da casa. Além dos grupos Camarote e Pipoca, haverá uma surpresa para compor a equipa. Mas não são apenas os competidores pelo prémio milionário que vão entrar na casa: novos quadros de humor estão previstos para a edição e, num deles, um “invasor” vai espreitar as divisões da casa. No outro, o público será o grande protagonista.

O cinema semanal deixará de ser privilégio do líder para ampliar o entretenimento dos confinados, dando, assim, a possibilidade de mais participantes assistirem ao conteúdo especial exibido. O líder, porém, vai ter uma nova tarefa: às sextas-feiras será responsável por comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete ainda mais emoção e movimento no jogo. Já na segunda-feira, o “Jogo da Discórdia” dá lugar a uma nova dinâmica: o “Sincerão”.

Para levar o grande prémio, o campeão vai precisar atravessar um ritmo acelerado de jogo e uma votação dividida em duas etapas. Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador.

O “BBB 24” tem apresentação de Tadeu Schmidt e em Portugal, pode ser visto em exclusivo no Globoplay, plataforma de “streaming” da Globo.