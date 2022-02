Vem aí a segunda edição do “Big Brother 2020”

A menos de um mês do final do “reality show”, a TVI anunciou este domingo a chegada de “Big Brother – A Revolução”, depois das férias.

O sucesso de audiências do “Big Brother 2020” – embora perdendo, em alguns horários, para o “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”, da SIC -, levou a equipa de Programas liderada por Nuno santos a dar continuidade ao “reality show” mais famoso do mundo, “já depois das férias”, anunciou Cláudio Ramos.

Muito provavelmente, o formato arranca em setembro, durante a “rentrée” televisiva, para a grande final acontecer na noite de passagem de ano.

“As inscrições já estão abertas, aceitam este novo desafio? Eu sou o ‘Big Brother – A Revolução’”, anunciou a conhecida voz da “casa mais vigiada do país”.

“Um jogo mais intenso e surpreendente: vai ser mais interativo entre o público e a casa e ainda haver maior relação com as redes sociais. Vai ser uma luta constante entre os concorrentes. Começa depois das férias”, anunciou o apresentador, Cláudio Ramos, na Gala deste domingo à noite.