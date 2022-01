Vêm aí mais dias de humor com Manuel Marques

O ator desdobra-se em vários projetos e todos para fazer rir: está com Herman José, anda com Eduardo Madeira em digressão e ele próprio procura fazer sorrir as filhas, Inês e Elisa.

Ele anda numa roda viva… e sempre na “palhaçada”. Manuel Marques, um dos rostos do humor da RTP tem, neste momento, vários projetos em mão: grava, às segundas-feiras, com Herman José, o programa “Cá por Casa”, prepara-se para voltar à segunda temporada de “Patrulha da Noite”, apresenta o programa de rádio “Portugalex” e, recentemente, começou uma digressão pelo país com o amigo e colega Eduardo Madeira.

Pelo meio, procura ter tempo para as filhas, para a mulher, Ana Martins e, particularmente, para as filhas, Inês e Elisa. “Isto anda tudo numa azáfama total em termos de trabalho, mas é muito bom sinal. Quando chego a casa tento descansar nos braços das minhas princesas e, se possível, ainda fazer com que elas se riam também”, diz Manuel Marques, em entrevista à N-TV. “A família é tudo para mim, o meu porto de abrigo, o meu colo. Agora, com este trabalho intenso, sabe muito bem ser recebido pelas mulheres lá de casa”.

E, quando não está em família, o ator e humorista está ocupado: ora com o programa de Herman José, com o formato de rádio “Portugalex”, ou com o regresso da “Patrulha da Noite” ou, finalmente, com a digressão com Eduardo Madeira.

“A nível de trabalho estou muito bem, estou agora com o Herman José no programa, continuo a fazer rádio há 14 anos, com o ‘Portugalex’ e espetáculos com o Eduardo Madeira. Andamos na estrada e agora vem aí mais uma temporada de ‘Patrulha da Noite’”.

Entre as várias atividades profissionais, o destaque vai para a colaboração com o “grande artista”. “Todos são bons mas o Herman… é o Herman”, elogia Manuel Marques que há pouco tempo, nas manhãs da SIC, viu o colega dedicar-lhe um vídeo: “O Manuel Marques está sempre sempre a 100 por cento. O que mais me encanta nele, além de ser um talento, é funcionar como um relógio suíço, por ter a capacidade de nunca deixar ninguém mal”, referiu Herman José.