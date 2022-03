O vencedor do programa “A Máscara” foi… Pedro Granger

Pedro Granger, que esteve mascarado de Lobo, foi o vencedor da segunda edição do programa “A Máscara”, da SIC, apresentado por João Manzarra.

No final da noite de domingo, o Lobo foi eleito o grande vencedor do formato musical da estação de Paço de Arcos. Quando chegou o momento de revelar a identidade, Pedro Granger surpreendeu o público e os jurados.

No perfil de Instagram, Pedro Granger agradeceu o apoio do público ao longo desta aventura que considera ter sido uma das “mais loucas e bonitas” da sua vida.

“Obrigado pela vossa companhia aí desse lado durante todas estas semanas. Que loucura de projeto. Uma das aventuras mais loucas e bonitas em que já participei. Esta personagem que construí é daquelas a que custa muito dizer adeus. Mesmo. Um abraço gigante a todos os outros mascarados […]”, disse.

“SIC e Fremantle parabéns e obrigado. Uma equipa cinco estrelas. Rara. Um projeto inacreditável. Bendita a hora em que embarquei nesta vossa, nossa, aventura”, rematou.

Em segundo lugar do concurso, acabou por ficar o ator António Camelier, que estava vestido de Coelho. Já o último lugar do pódio foi ocupado pelo vocalista do grupo Ala dos Namorados, Nuno Guerreiro (Coruja).