Vencedora do Festival RTP da Canção não vai à Eurovisão 2021

View this post on Instagram

Está decidido: as canções apuradas para a Eurovisão 2020 não poderão transitar para a edição de 2021. “Medo de Sentir” fica sem espaço na emissão deste ano mas não perde lugar nos anais da História da Eurovisão. No dia 16 de maio, a EBU irá transmitir o espetáculo “Europe Shine a Light”, que pretende reunir os artistas de 2020 a partir dos seus locais de origem numa performance de hits familiares do evento internacional, num formato não competitivo. #eurovision #rtp