Vencedores da Eurovisão juntam-se ao exército ucraniano

Depois de terem arrecadado o primeiro lugar na Eurovisão, deste ano, em Turim, Itália, a banda Kalush Orchestra juntou-se ao exército ucraniano.

O grupo esteve, este sábado, 14 de maio, no palco do certame internacional a festejar a vitória. Os representantes da Ucrânia levaram o prémio do concurso para casa com a canção “Stefania”.

No dia a seguir, segundo a Imprensa, Kalush Orchestra tiveram de viajar para a Ucrânia, que está em guerra depois do país ter sido invadido há quase três meses pelo exército russo.

“Temos que ser o mais úteis possível para o país”, contou o vocalista Oleg Psiuk à “Rolling Stone UK”.

O grupo tinha recebido uma autorização por parte do governo ucraniano para estar no concurso. Isto porque, segundo a lei daquele país, os homens entre os 18 e 60 anos não podem sair da Ucrânia.

Na 66.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, Portugal terminou em nono lugar com MARO e o tema “Saudade, Saudade”.