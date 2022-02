Vera Kolodzig vai estrear-se como apresentadora na RTP

A atriz anunciou nas redes sociais, este domingo, que vai apresentar um programa na RTP. No entanto, garante que a carreira na representação não terminou.

As transferências no mundo da televisão continuam. Depois de integrar o elenco de diversas novelas na TVI, Vera Kolodzig revelou que vai estrear-se como apresentadora na RTP juntamente com João Paulo Rodrigues, na segunda temporada do formato da “Missão 100% Português” que irá permitir “unir duas da maiores paixões”, viajar e fazer televisão.

“Sim, é verdade, vou apresentar um programa na RTP, ao lado do João Paulo Rodrigues, um programa que me permite ser eu própria, com algumas palhaçadas e canastrices pelo meio, e unir duas das minhas maiores paixões: viajar e fazer televisão. Não, não vou deixar de representar, nem de fazer novelas, nem teatro, mas a Shine Iberia lançou-me este desafio na segunda temporada da ‘Missão 100% Português’ e não pude recusar! Estou muito feliz! Ando a conhecer sítios incríveis, que em breve poderão ficar a conhecer também, e a aprender uma nova linguagem. Viva às novas experiências”, escreveu no Instagram.

