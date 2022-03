Vestida de “tigresse”, Filipa Nascimento arrasa na despedida de solteira

Filipa Nascimento fez a despedida de solteira neste fim de semana. A “Mel” de “Amor, Amor” prepara-se para se casar com Duarte Gomes.

Depois de, há duas semanas, Duarte Gomes ter mostrado a despedida de solteiro, neste fim de semana foi a vez da namorada, Filipe Nascimento, dizer adeus aos tempos de solteira e arrasar na diversão.

A “Mel” da novela da noite da SIC “Amor, Amor” juntou vários amigos no campo e, vestida de “tigresse”, de “miss” e ainda com um fato de banho, fez a festa para mais tarde recordar.

“Finalmente houve um pretexto para juntar o grupo quase perfeito (faltaram alguns elementos) e passar um fim de semana como há muito não tinha… posso até dizer que foi o melhor deste ano!”, referiu Filipa Nascimento nas redes sociais.

“Obrigada por serem só os mais incríveis do universo e por me conhecerem tão bem ao ponto de me proporcionarem três dias com tudo o que mais amo! Despediram-me muito bem desta vida de solteira e agora que venha o melhor contigo @duartegomesoficial“, concluiu Filipa Nascimento.