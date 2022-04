Veterania e juventude passam à final do Festival da Canção

Sem surpresa, Jimmy P., Dino D’Santiago (que compôs para Kady) foram os mais fortes da segunda semi-final. O miúdo Tomás Luzia também vai estar em Elvas, assim como a Elisa Rodrigues.

A hora dos veteranos. Já com muita “rodagem” no mundo da música, Jimmy P. e Dino D’Santiago (que compôs a letra para Kady), foram os nomes mais mediáticos a passar na segunda semi-final do Festival da Canção, que se realizou este sábado no Estúdio 1 da RTP.

Jimmy P. cedo descobriu o hip-hop e consolidou uma carreira marcada, também, pelo R&B e pela pop. Com a música “Abensonhado” – uma palavra que pediu autorização ao escritor Mia Couto para usar -, rapidamente conquistou a plateia.

Já Kady deu voz à produção de Dino D’Santiago, célebre, mais recentemente, pela parceria com o produtor musical Branko, para a cantora Madonna. “Diz Só” fica no ouvido pela mensagem que “transmite força às mulheres e pede para elas lutarem”, destaca a intérprete.

Elisa Rodrigues impressionou com “Não Voltes Mais”, uma música que garante que “ser feliz é uma decisão de cada um”. A intérprete e cantora da sua própria música. já tinha colaborado com Luísa Sobral.

Finalmente, Tomás Luzia, o prodígio da noite, certamente um dos finalistas mais novos da história do concurso, uma vez que só completa 18 anos em abril. O menor quis destacar “a paixão” com a música “Mais Real Que o Amor”, que tem outro veterano na composição: Pedro Jóia, um dos mais conceituados músicos portugueses.

De fora da final ficaram, desta vez, Dúbio feat. +351 (“Cegueira”), Luís Caracol (“Dói-me o País”), Judas (“Cubismo Enviezado”) e Cláudio Frank (“Quero-te Abraçar”).

Os vencedores da segunda semi-final juntam-se em Elvas, no próximo dia 7 de março, a Bárbara Tinoco (“Passe Partout”), Elisa (“Medo de Sentir”), Filipe Sambado (“Gerbera Amarela do Sul”) e Throes+The Shines, (“Movimento”).

Só um viajará para Roterdão, na Holanda, em maio, para o 65.º Festival da Eurovisão e suceder a Conan Osíris.