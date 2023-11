Vicente já está em casa. Maria Botelho Moniz partilha novo registo do filho

Maria Botelho Moniz deu as boas-vindas ao filho no passado domingo. Vicente já abandonou a maternidade e está em casa.

Maria Botelho Moniz está numa “bolha de amor”. A apresentadora foi mãe pela primeira vez este domingo, 19 de novembro. O rosto da TVI e o noivo, Pedro Bianchi Prata, receberam nos braços o pequeno Vicente.

Passado alguns dias, o bebé já abandonou a maternidade e já chegou a casa. Nas redes sociais, Maria Botelho Moniz partilhou um vídeo no qual o recém-nascido aparece no colo do pai, que está sentado no sofá. “A vida deu certo”, escreveu o rosto do “Dois às 10” junto das imagens.

O nascimento de Vicente foi algo comentado no programa desta segunda-feira. Cristina Ferreira revelou uma mensagem enviada por Maria. “A Maria quando me manda a mensagem, tem muita graça, é a dizer assim: ‘Oh patroa, posso só saber se estás preparada para ficar aí até 2037?’. E eu assim: ‘já nasceu?’. E ela: ‘e agora, como é que se larga uma coisinha destas?’”.