Victoria e David Beckham e os 23 anos de casamento: “Disseram que não ia durar”

Victoria e David Beckham estão de parabéns, pois esta segunda-feira, 4 de julho, comemoram 23 anos de casamento, data assinalada por ambos nas redes sociais.

A “Posh Spice” partilhou uma fotografia, no perfil de Instagram, em que surge junto do marido e brincou com alguns momentos do seu casamento.

“Dizem que ele não é engraçado, dizem que eu nunca sorrio, disseram que não ia durar. Celebramos 23 anos de casamento. Tu és tudo para mim. Amo-te muito”, escreveu Victoria Beckham.

Também o ex-futebolista fez questão de celebrar o aniversário de casamento no perfil de Instagram e partilhou um vídeo em que surge com a ex-Spice Girl.

“Há 23 anos a Posh tornou-se na senhora Beckham, mas ela sempre será a Posh. Feliz aniversário, 23 anos e quatro crianças lindas. Amo-te, todos nós te amamos”, afirmou David Beckham.

Recorde-se que o casal tem quatro filhos em comum, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.