Violência doméstica: Luciana Abreu revela que usou botão de pânico

No Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher, 25 de novembro, Luciana Abreu relembrou a sua história e deu o seu testemunho.

A atriz, de 36 anos, esteve à conversa com a revista “Máxima” e recordou as alegadas agressões que sofreu durante o seu casamento com Daniel Souza e como superou a situação.

“Eu vivo uma situação dolorosa com as minhas filhas que passa por obrigá-las a procurarem o pai (Daniel Souza), e por isso é que pus dois processos em tribunal ao pai das minhas filhas, para não se esquecer que as tem. E por aqui entramos noutro campo, que é: há pessoas que nascem para ser mães e há pessoas que nascem para parir, há homens que nascem para ser filhos e homens que nascem para ser pais”, contou à publicação, acrescentando ainda que “não é fácil ser-se mãe solteira”.

Durante a conversa com a revista a também cantora lembrou o momento em que decidiu acabar com a situação violenta em que, alegadamente, vivia. “O que não pode nunca deixar de acontecer é um pedido de ajuda. É o denunciar. Eu só me arrependo de não o ter feito mais cedo, devido à minha profissão, principalmente por causa dos media, com medo de perder trabalho, sendo mãe e pai de quatro filhas”, contou.

“Fui camuflando a verdade com uma mentira. Com um ‘está tudo bem’”, afirmou ainda.

A artista referiu também que foi com a ajuda da Cruz Vermelha, que lhe entregou um botão de pânico, que conseguiu resolver a situação e sair do suposto drama vivido com o guia turístico. Luciana Abreu acrescentou ainda que já se viu obrigada a usar esse botão por causa do ex-companheiro e que foi imediatamente ajudada pelas autoridades.

A intérprete ainda tem dois processos em tribunal contra Daniel Souza, um por danos matrimoniais e outro por ter apresentado queixa por maus-tratos psicológicos e físicos.

“Só após o julgamento saberei o que lhe acontecerá. O que me interessou a mim nunca foi uma indemnização, mas sim levar a pessoa a perceber que não pode magoar gratuitamente, não pode insultar, não pode usar a força, não pode humilhar. É uma lição de vida”, contou à revista “Máxima”.

Luciana Abreu é ainda mãe de Lyonce e Lyannii Djaló, fruto da relação que manteve com o jogador Yannick Djaló. Já o casamento com o guia turístico iniciou-se em 2017 e terminou em 2019 e dele resultaram as gémeas Amoor e Valentine.