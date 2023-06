Virgínia Lopez dá nega a Cláudio e Maria e fala do cancro a Goucha

Virgínia Lopez estará à conversa com Manuel Luís Goucha, após ter recusado convite para falar sobre o cancro da mama no programa “Dois às 10”.

Virgínia Lopez foi diagnosticada com cancro da mama e, após ter partilhado a notícia nas redes sociais, “choveram-lhe” mensagens de carinho e um convite, do programa “Dois às 10”, transmitido pela TVI e conduzido por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, para falar publicamente sobre a doença.

A escritora espanhola, que ficou ainda mais conhecida após ter participado no programa “Big Brother Famosos 2”, recusou o convite, atitude que mereceu uma resposta por parte de Flávio Furtado durante o programa “TVI Extra”:“Está no direito de não ter aceitado, a minha opinião é que é pouco simpático ir para a internet e fazer bandeira disso”, referiu o apresentador.

Agora o cenário parece ter-se alterado, uma vez que Virgínia Lopez irá sentar-se frente a frente com Manuel Luís Goucha, numa conversa que terá como tema principal o diagnóstico de cancro da mama.

A informação foi divulgada nas redes sociais do programa: “Virgínia López, a escritora espanhola que participou no ‘Big Brother Famosos’, fala pela primeira vez sobre o cancro da mama que enfrenta desde o início do ano. Uma conversa com as emoções à flor da pele a não perder, em exclusivo, esta tarde!”.