Virgínia Lopez é a concorrente expulsa do “Big Brother Famosos”

Virgínia Lopez foi a concorrente que os telespetadores escolheram expulsar na noite deste domingo do “Big Brother Famosos”. A participante teve uma votação recorde.

Com 89 por cento dos votos, Virgínia Lopez foi expulsa este domingo à noite do “reality show” da TVI. A participante mediu forças até ao final da gala com o “chef” Fernando, que acabou por ser salvo com 11 por cento.

Quem também esteve em risco de sair mas se vai manter pelo menos durante mais uma semana na mansão da Malveira foram os concorrentes Vanessa Silva, Nuno Graciano e Bernardo.

O programa apresentado por Cristina Ferreira ficou, ainda, marcado pela “curva da vida” de Marco Costa. O pasteleiro recordou a prisão e morte do pai, o divórcio de Vanessa Martins e a vontade de ser pai pela primeira vez com a nova namorada.